Karagümrük, Tarık Çamdal'ı istiyor

Mali problemlerle uğraşan Galatasaray, bir taraftan da kadroda kendisine yük olan futbolcularla yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Onlardan biri de yıllardır sarı-kırmızılı takımda olmasına rağmen bekleneni veremeyen Tarık Çamdal…

KARAGÜMRÜK, TARIK ÇAMDAL'I İSTİYOR

Çaykur Rize'ye önerildi ancak Karadeniz ekibi kabul etmedi. 27 yaşındaki futbolcuya TFF 2. Lig takımlarından Karagümrük'ün kanca attığı öğrenildi. Ancak Galatasaray’dan yılda 1.6 milyon euro alan Tarık'ın düşük olduğu için bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. (Fotomaç)

