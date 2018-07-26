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Karagümrük, Tarık Çamdal'ı istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ayrılması yönünde ikna ettiği Tarık'a Süper Lig'den teklif gelmedi. TFF 2. Lig takımlarından Karagümrük'ün Tarık Çamdal'ı istediği öğrenildi.

Karagümrük, Tarık Çamdal'ı istiyor

Mali problemlerle uğraşan Galatasaray, bir taraftan da kadroda kendisine yük olan futbolcularla yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Onlardan biri de yıllardır sarı-kırmızılı takımda olmasına rağmen bekleneni veremeyen Tarık Çamdal…

KARAGÜMRÜK, TARIK ÇAMDAL'I İSTİYOR
Çaykur Rize'ye önerildi ancak Karadeniz ekibi kabul etmedi. 27 yaşındaki futbolcuya TFF 2. Lig takımlarından Karagümrük'ün kanca attığı öğrenildi. Ancak Galatasaray’dan yılda 1.6 milyon euro alan Tarık'ın düşük olduğu için bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
tarık çamdal karagümrük Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu adamla bu kadar uzun kontrat yapıp bu parayı veren ve bu sözleşmeyi imzalayanların mkkk
Oglum paranı almadan gitme her şeye zıplamasınlar .
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