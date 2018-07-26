Karagümrük, Tarık Çamdal'ı istiyor

Mali problemlerle uğraşan Galatasaray, bir taraftan da kadroda kendisine yük olan futbolcularla yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Onlardan biri de yıllardır sarı-kırmızılı takımda olmasına rağmen bekleneni veremeyen Tarık Çamdal…
KARAGÜMRÜK, TARIK ÇAMDAL'I İSTİYOR
Çaykur Rize'ye önerildi ancak Karadeniz ekibi kabul etmedi. 27 yaşındaki futbolcuya TFF 2. Lig takımlarından Karagümrük'ün kanca attığı öğrenildi. Ancak Galatasaray’dan yılda 1.6 milyon euro alan Tarık'ın düşük olduğu için bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. (Fotomaç)
Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip
Monaco'dan Domagoj Vida'ya 30 milyon Euro
Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı! Fatih Terim onu sildi
Atletico Madrid bombayı patlattı
Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı
Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası
Beşiktaş, Vincent Janssen'i kiralamak için harekete geçiyor
Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları
Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti
Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı!
Okuyucu Yorumları 2 yorum