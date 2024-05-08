SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Karagümrük'ten Feghouli'ye verilen ceza hakkında ilginç açıklama!

Karagümrük'ten Feghouli'ye verilen ceza hakkında ilginç açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.05.2024 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Cezayirli futbolcuları Sofiane Feghouli'ye verdiği 5 maç men ve 65 bin TL para cezası ile ilgili açıklama yaptı.

Karagümrük'ten Feghouli'ye verilen ceza hakkında ilginç açıklama!
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kulüpten yapılan açıklamada Feghouli'ye verilen ceza hakkında bilgilendirme yapıldı.

"FEGHOULİ'YE VERİLEN CEZAYI KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

"Futbolcumuz Sofiane Feghouli'ye, 4 Mayıs tarihinde Kayserispor ile oynadığımız müsabakadaki hareketinden dolayı disiplin kurulu tarafından bize sürpriz olmayacak şekilde 5 maç ceza verilmiştir. Sezon boyu oynanan tüm müsabakalarda futbolculara verilen cezaları göz önüne alırsak Feghouli'ye verilen cezayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

"Değerli Futbol Kamuoyu;

Beklediğimiz gibi oyuncumuz Sofiane Feghouli’nin 5 resmi müsabakadan men cezasını Tahkim Kurulu onadı.

Seçilen VAR hakemlerinden dolayı da tarafımıza verilen mesajı aldık."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''1 hafta arabada yaşamak zorunda kaldım''''1 hafta arabada yaşamak zorunda kaldım''
Fenerbahçe'ye meydan okudu! ''Bizi ilgilendirmiyorlar''Fenerbahçe'ye meydan okudu! ''Bizi ilgilendirmiyorlar''
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük feghouli yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! O anlar kamerada...

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! O anlar kamerada...

Aday olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi

Aday olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi

Gönlünden geçen adayı sıcağı sıcağına açıkladı: "Başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istiyoruz"

Gönlünden geçen adayı sıcağı sıcağına açıkladı: "Başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istiyoruz"

Gözünün yaşına bakmayıp kovdu! Bir hafta önce övmüştü...

Gözünün yaşına bakmayıp kovdu! Bir hafta önce övmüştü...

Feghouli'nin cezası belli oldu!

Feghouli'nin cezası belli oldu!

''Beni burada daha fazla konuşturmayın!''

''Beni burada daha fazla konuşturmayın!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.