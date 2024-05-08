Karagümrük'ten Feghouli'ye verilen ceza hakkında ilginç açıklama!

Kulüpten yapılan açıklamada Feghouli'ye verilen ceza hakkında bilgilendirme yapıldı.
"Futbolcumuz Sofiane Feghouli'ye, 4 Mayıs tarihinde Kayserispor ile oynadığımız müsabakadaki hareketinden dolayı disiplin kurulu tarafından bize sürpriz olmayacak şekilde 5 maç ceza verilmiştir. Sezon boyu oynanan tüm müsabakalarda futbolculara verilen cezaları göz önüne alırsak Feghouli'ye verilen cezayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."
"Değerli Futbol Kamuoyu;
Beklediğimiz gibi oyuncumuz Sofiane Feghouli’nin 5 resmi müsabakadan men cezasını Tahkim Kurulu onadı.
Seçilen VAR hakemlerinden dolayı da tarafımıza verilen mesajı aldık."