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Karaköprü Belediyespor galibiyet peşinde

09.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye 3.

Türkiye 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor yarın deplasmanda oynayacağı Bayrampaşaspor maçı için İstanbul’a hareket ederken, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak 3 puanı almayı hedefliyor.
Türkiye 3. Ligde 4. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 20. haftasında yarın İstanbul ekibi Bayrampaşaspor’a konuk oluyor. Kırmızı siyahlı ekip maç için İstanbul’a hareket ederken, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. 4. grupta 22 puana sahip olan Karaköprü ekibi deplasmandan alacağı üç puanla üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, alacağı galibiyetle moralleri yükseltmek istiyor.
Çarşamba günü saat 12.00’de başlayacak olan karşılaşma Bayrampaşa Çetin Emeç Stadında oynanacak ve müsabakayı Kayseri Bölgesi Hakemi Necati Selçuk Şahin yönetecek.

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