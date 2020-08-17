Karaköprü kırsalında parke çalışması

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından nüfusu fazla olan kırsal mahallelerden başlanarak tüm mahallelerde köy içi yollarda kilitli parke döşeme çalışması yapılıyor. Büyük Salkım Kırsal Mahallesinde yollarda kilitli parke döşeme çalışması devam ederken, yapılan kilitli parke döşeme çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Kırsal mahallelerimizde özellikle kış aylarında yollarda çamur sıkıntısı yaşanmaması için köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmamızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanında nüfus bakımından büyük olan mahallelerden başlayarak köy içi yollara kilitli parke döşeme çalışmalarımız da sürüyor. Büyük Salkım kırsal mahallemizde mahalle içindeki yolları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarmak için kilitli parke döşeme çalışmasına başladık. Kırsal mahallelerimizde kırsal hizmetler müdürlüğümüz incelemeler yaparak uygun mahallelerimizde kilitli parke döşeme işini devam ettirecek. Kırsaldaki vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Büyük Salkım kırsal mahallesinin ardından nüfus olarak fazla olan kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.

