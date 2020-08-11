YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelere yol yapım çalışmalarına devam ediyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ekipleri, ilçeye bağlı Dolunay kırsal mahallesinde başlatılan çalışmalarla köy içi yollar stabilize malzeme serilerek yenileniyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Kırsal Mahallelerimizi merkezden farksız görüyoruz ve hizmet götürme gayreti içerisindeyiz.

Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelere yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ekipleri, ilçeye bağlı Dolunay kırsal mahallesinde başlatılan çalışmalarla köy içi yollar stabilize malzeme serilerek yenileniyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Kırsal Mahallelerimizi merkezden farksız görüyoruz ve hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Kırsal mahallelerimizde köy içi yolları yeniliyoruz ve yazın toz, kışın da çamur oluşumunu engelleyerek kırsaldaki vatandaşlarımızın yol sıkıntısı yaşamamasını sağlıyoruz. Özverili bir şekilde çalışan kırsal hizmetler ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:31
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Bayık Eczanesi
Haliliye
Dergah Eczanesi
Haliliye
Urfa Eczanesi
Haliliye
Güzelşehir Eczanesi
Karakopru
Merkez Eczanesi
Halfeti
Hilvan Eczanesi
Hilvan
Akşit Eczanesi
Siverek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bdp’li Ayhan'a Hilvan’da Coşkulu Karşılama

Bdp’li Ayhan'a Hilvan’da Coşkulu Karşılama

İsmail Nazif Bayraktar Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Almanya'ya Gitti

İsmail Nazif Bayraktar Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Almanya'ya Gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.