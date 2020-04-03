YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de iş yerleri dezenfekte ediliyor

Karaköprü’de iş yerleri dezenfekte ediliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.04.2020 13:45 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi dezenfekte ekibi ilçede açık olan iş yerlerini ilaçlayıp dezenfekte ediyorKaraköprü Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi dezenfekte ekibi ilçede açık olan iş yerlerini ilaçlayıp dezenfekte ediyor
Karaköprü Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Karaköprü’deki iş yerlerini dezenfekte ediyor. Korona virüse karşı kararlı bir şekilde çalışmasını sürdüren karaköprü Belediyesi temizlik işleri ekipleri gecesini gündüzüne katarak dezenfekte yapılmadık yer bırakmamayı amaçlıyor. Çalışmadan memnun olduklarını ifade eden İşyeri sahipleri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.
Öte yandan ekipler, ilçe genelinde yol ve kaldırımlarda köpüklü suyla yıkama çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Diyarbakır’da vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

Diyarbakır’da vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:38
Sabah
06:00
Öğle
12:33
İkindi
16:07
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Canbazlar Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
Gölpınar Eczanesi
Merkez
Kara Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.