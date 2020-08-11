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Karaman Belediyesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

KARAMAN HABERLERİ  | 11.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi yol düzenleme ve asfalt çalışmalarına ihtiyaç duyulan bölgelerde devam ediyor.Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin şehrin muhtelif bölgelerinde yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Ekipler, Karaman’ın şehir merkezine en uzak mahallelerinden olan ve geçtiğimiz yıl doğalgaza kavuşan Atatürk Mahallesinde asfalt çalışması başlattı.

Karaman Belediyesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesi yol düzenleme ve asfalt çalışmalarına ihtiyaç duyulan bölgelerde devam ediyor.
Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin şehrin muhtelif bölgelerinde yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Ekipler, Karaman’ın şehir merkezine en uzak mahallelerinden olan ve geçtiğimiz yıl doğalgaza kavuşan Atatürk Mahallesinde asfalt çalışması başlattı. Asfaltlama çalışmaları kapsamında, Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yer alan Ahi Evran Bulvarındaki asfalt çalışmalarında ise sona gelindi. Yine site içerisinde bulunan sokakların asfalt çalışmaları da devam ediyor" denildi.
İhtiyaç duyulan tüm sokak ve caddelerde asfalt yenileme çalışması yapılacağını söyleyen belediye yetkilileri, çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Karaman Belediyesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

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