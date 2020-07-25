YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman Gençlik Merkezi yüreklere dokunmaya devam ediyor

Karaman Gençlik Merkezi yüreklere dokunmaya devam ediyor

KARAMAN HABERLERİ  | 25.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi, “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında merkeze bağlı Güldere köyünde çeşitli etkinlikler düzenledi.Gençlik Merkezi’nin gidilmedik yer, dokunulmayan kalp ve tebessüm oluşturulmamış yüz kalmasın diyerek başlattığı bu iyilik akımında ilk olarak Güldere köyündeki minik yürekler ziyaret edildi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi, “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında merkeze bağlı Güldere köyünde çeşitli etkinlikler düzenledi.
Gençlik Merkezi’nin gidilmedik yer, dokunulmayan kalp ve tebessüm oluşturulmamış yüz kalmasın diyerek başlattığı bu iyilik akımında ilk olarak Güldere köyündeki minik yürekler ziyaret edildi. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarla bir araya gelen Gençlik Merkezi çalışanları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde minik yüreklerle oyunlar oynadı. Etkinliğe halk arasında ‘Saklı Cennet’ olarak da bilinen mesire alanında devam eden Gençlik Merkezi çalışanları, burada çevreyi korumada farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği de yaptı.
Daha sonra Güldere köyü sakinleri ile bir araya gelen Gençlik Merkezi çalışanları burada da yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Güldere köyünde gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak, Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen ve gençlik liderleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısıBilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısı
İş adamı Özdağ’ın acı günüİş adamı Özdağ’ın acı günü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Metruk yapılar dümdüz oldu

Metruk yapılar dümdüz oldu

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Liseli gençler tercihlerine BEM’de yön verdi

Liseli gençler tercihlerine BEM’de yön verdi

Düzgün market 18’nci şubesini törenle açtı

Düzgün market 18’nci şubesini törenle açtı

Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor

Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor

Karaman Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Karaman Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Gölyerı Eczanesi
Merkez
Gölyerı Eczanesi
Merkez
Gölyerı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.