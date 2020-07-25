Karaman Gençlik Merkezi yüreklere dokunmaya devam ediyor

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi, “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında merkeze bağlı Güldere köyünde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Gençlik Merkezi’nin gidilmedik yer, dokunulmayan kalp ve tebessüm oluşturulmamış yüz kalmasın diyerek başlattığı bu iyilik akımında ilk olarak Güldere köyündeki minik yürekler ziyaret edildi. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarla bir araya gelen Gençlik Merkezi çalışanları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde minik yüreklerle oyunlar oynadı. Etkinliğe halk arasında ‘Saklı Cennet’ olarak da bilinen mesire alanında devam eden Gençlik Merkezi çalışanları, burada çevreyi korumada farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği de yaptı.

Daha sonra Güldere köyü sakinleri ile bir araya gelen Gençlik Merkezi çalışanları burada da yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Güldere köyünde gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak, Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen ve gençlik liderleri katıldı.

