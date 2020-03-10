Karamancılar Konağı restore edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Karamancılar Konağını kent yaşamına yeniden kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kamuran Özkaralar ve ekibi, Mersin Üniversitesi Öğretim üyeleri ile restorasyon uzmanı Saadet Sayın ile bir araya gelerek, Karamancılar Konağının çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Konağın bulunduğu bölgede saha gezisi yapan ekip, yürütülen çalışmaları yerinde görerek binanın içini gezdi.

"Karamancılar Konağı hak ettiği değere kavuşacak"

Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren bölgeyi ele aldıklarını, Karamancılar Konağını yeniden Mersin’e yakışır şekilde, tarihi ve kültürü ortaya çıkarmak, yaşamın içerisine katmak konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi. İyi bir noktaya geldiklerini kaydeden Ulusoy, “Yaklaşık altı aydır Mersin Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarımızla burada bir çalışma yürütüyoruz. Aslında çalışma sadece Karamancılar Konağını kapsayan bir çalışma değil, genel olarak buradaki koruma alanının içerisindeki yapılarla ilgili. Ne yapılabileceği konusunda bir senaryo ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Koruma alanı sınırı içerisindeki bu bölge Mersin’in eski yerleşim alanı. Hem ticaretin hem konutların olduğu bir bölge. Ama zaman içerisinde burada fonksiyon değişikliği ve ticaretin başka alanlara kayması ile birlikte burası çöküntü alanı haline gelmiş. Hala işlevini sürdüren yapılar var ama genel olarak buraya müdahale edilmesi gerekiyor” dedi.

"Konağın restorasyon süreci başlayacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Karamancılar Konağını kamulaştırdığını ve müze olarak tasarlanan yapının proje anlamındaki çalışmalarının bittiğini ifade eden Ulusoy, “Burayla ilgili çalışmalar şu anda bitmiş durumda. Proje anlamındaki çalışmalardan söz ediyorum. Koruma Kurulu süreçleri tamamlandı. Şu anda askı ihalesi yapıldı ve binanın askıya alınması işlemi devam ediyor. Bu işlemden sonra da restorasyon ihalesine, restorasyon projesine başlayacağız” diye konuştu.

“Burası gece-gündüz yaşayan bir mekana dönüşmeli”

Konak ile ilgili kamuoyundaki tartışmalara da cevap veren Ulusoy, şunları söyledi:

“Esas olarak bizim birinci amacımız bu bölgenin canlanması ile ilgili. Başkanımız Vahap Seçer bu konuda son derece kararlı. Burada bir müze fikri var. Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele döneminde gelip burada konakladığı yönünde görüşler de var. Bizim yaptığımız araştırmalarda bir belgeye rastlayamadık ama kent kamuoyunda tartışmalarda burada kaldığı yönünde bilgi var. Biz Atatürk’ün burada kalmış olduğu düşüncesini de dikkate alarak binayı hangi amaçla kullanmalıyız konusunu şuan tartışıyoruz. Epeyce mesafe aldık bu konuda. Burası gece-gündüz yaşayan bir mekana dönüşmeli” ifadelerine yer verdi.

“Vatandaşların burada zaman geçirebileceği bir mekana dönüşmesi bağlamında çalışılıyor”

Yapının restore edilirken özgün niteliklerini ortaya çıkarılmasının ve izlenebilir hale getirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Restorasyon Uzmanı Mimar Saadet Sayın, “Belediyemiz bir çalışma yapıyor, yapının özgün hali izlenirken bir de kentlinin de kullanabileceği, kentlinin burada zaman geçirebileceği bir mekana dönüşmesi bağlamında çalışılıyor. Bu müzede olabilir. Çocukların da katılabileceği, gençlerin de vakit geçirebileceği bir mekana dönüşecek diye düşünüyorum” dedi.

“Amacımız bu tarihi kent merkezini tekrar Mersin hayatına dahil etmek”

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Meltem Uçar, bölgenin tarihi kent merkezi olduğunu, ancak zaman içinde atıl kalarak canlılığını kaybettiğini ifade ederek, “Asıl amacımız bu tarihi kent merkezini tekrar Mersin hayatına dahil etmek. Herkesin hafızasındaki yerini, binanın yeniden kullanımı ile geri döndürmek istiyoruz. Bu bina özellikle güzel ve önemli bir bina, onun için yeniden işlevlendirerek kente kazandırılması için birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

