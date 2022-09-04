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Karaman'da 1 milyon 750 bin elma ağacının bulunduğu bahçede hasat başladı

04.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhracatçı firmanın müdürü Mevlüt Yeniel: - "Bahçemiz şu anda kapalı telli terbiye sistemiyle alan büyüklüğü ve ağaç sayısı itibarıyla ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük elma bahçesi. 17 çeşit elmamız var" - "Bu çeşitler dünyada aranan çeşitler. Birkaç çeşit elma ise Türkiye'de sadece bu bahçede üretilmekte. Ürünümüzün yüzde 80'i ihracata gidiyor"

MEHMET ÇETİN - Karaman'da, 6 bin dekar alanda 1 milyon 750 bin elma ağacının bulunduğu bahçede 17 çeşit ürünün yüzde 80'i ihraç ediliyor.

Kentte 1950'li yıllarda başlayan elmacılık, modern tekniklerle yapılıyor. Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde 6 bin dekar alanda elma bahçesi, uçsuz bucaksız görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Bahar aylarında don olaylarına karşı onlarca pervanenin bulunduğu bahçenin üzerine serilen fileyle elma ağaçları doludan ve aşırı sıcaklardan korunuyor.

Hasat döneminin başladığı bahçede elma toplama mesaisi ise kasım ayının sonuna kadar devam edecek.

- "Şu anda erkenci çeşit gala elmasının hasadı başladı"

İhracatçı firmanın müdürü Mevlüt Yeniel, AA muhabirine, yaklaşık 850 futbol sahasının büyüklüğüne eşit bahçede üretimin ve hasadın titizlikle yapıldığını söyledi.

Yeniel, 1 milyon 750 bin elma ağacının bulunduğu bahçenin tamamının telli terbiye sistemiyle kapatıldığını belirterek, "Şu anda erkenci çeşit gala elmasının hasadı başladı. 800 kişiyle hasat yapıyoruz. Bu yıl 25 bin ton rekolte bekliyoruz. Eylülün ortasına kadar gala hasadı devam edecek. Sonra işçi sayısı 1200 civarında olur." diye konuştu.

- "Ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük elma bahçesi"

Elma bahçesinde profesyonel olarak üretim yapıldığını anlatan Yeniel, şöyle konuştu:

"Bahçemiz şu anda kapalı telli terbiye sistemiyle alan büyüklüğü ve ağaç sayısı itibarıyla ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük elma bahçesi. 17 çeşit elmamız var. Bu çeşitler dünyada aranan çeşitler. Birkaç çeşit elma ise Türkiye'de sadece bu bahçede üretilmekte. Ürünümüzün yüzde 80'i ihracata gidiyor. Başta Hindistan, Malezya, Rusya olmak üzere 13 ülkeye ihracat yapıyoruz. İç pazarda zincir marketlere ürün veriyoruz. İstanbul'da 350 noktada ürünlerimiz satılıyor."

- "Yatırımcılar bahçemizi gezip fikir sahibi oluyor"

Elma bahçesinin bölge ekonomisine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Yeniel, bahçede çalışan 150 traktörün çevre mahallelerden kiralandığını dile getirdi.

Hasat döneminde Ereğli'den, Karapınar'dan işçi getirtildiğini aktaran Yeniel, "Burada kalan 600'e yakın işçi var. Bölgenin istihdamına ciddi bir katkımız var. Dünyadaki tüm yeni gelişmeleri araştırıyor, bahçemizde uyguluyoruz. Karaman zaten elmacılıkta söz sahibi bir yer. Her yıl yeni bahçeler kuruluyor. Gelen çiftçiler, yeni yatırımcılar bahçemizi gezip fikir sahibi oluyor. Onlarla bilgi ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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