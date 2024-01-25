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Karaman’da 500 bin liralık cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

İHA İHA
25.01.2024 12:13 | Son Güncelleme:
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Karaman’da kaldırım taşı ile camını kırarak içeriye girdikleri telefoncudan 500 bin liralık cep telefonu çalan kar maskeli 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 2 gün önce saat 03.20 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tanınmamak için kafalarına kar maskesi takan M.B. (23), M.Y. (16) ve K.E.Y. (16) isimli şüpheliler yaya olarak telefoncunun önüne geldi. Önce etrafta, sonra da iş yerinde kimsenin olup olmadığını kontrol eden zanlılardan birisi diğerinin elindeki kaldırım taşını alarak dükkanın kapı camını kırdı. Şüphelilerden birisi gözcülük yapmak için dışarıda beklerken, diğer 2 şüpheli hızla içeriye girerek cep telefonlarının bulunduğu tezgaha gitti. Taşla tezgahında camını kıran şüpheliler, buradaki yaklaşık 500 bin lira değerindeki 14 adet akıllı cep telefonunu yanlarında getirdikleri bez çantaya koyarak hızla yaya olarak kaçtı. Yaklaşık 1 dakika süren hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ OLAYDAN 6 SAAT SONRA YAKALANDI

Yaşanan hırsızlık olayının ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak hırsızlığın yaşandığı iş yeri ve çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını toplayarak izlemeye aldı. Ekipler, izlenen görüntülerdeki 3 hırsızlık şüphelisinin olaydan birkaç saat önce ekipler tarafından kimlik kontrollerinin yapıldığını üzerlerindeki kıyafetlerinden tespit etti.

“HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN BİRİSİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI”

Kimliklerini ve eşkallerini tespit ettiği hırsızlık zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan ekipler, zanlılardan M.B.’yi hırsızlık yaptıkları iş yeri yakınlarında kıyafetini değiştirmiş halde yaya olarak dolaşırken gördü. Polisin yanına yaklaştığını görerek kaçmaya kalkan M.B., yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan M.B.’nin hırsızlığı M.Y. ve K.E.Y. ile birlikte yaptıklarını söylemesi üzerine diğer şüpheliler de yakalandı.

“HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİN KIYAFETLERİ ÇÖP BİDONUNDA BULUNDU”

Hırsızlık Bürosu dedektifleri, şüphelilerin hırsızlık anında üzerlerinde bulunan kıyafetleri ise çöp bidonuna atılmış halde buldu. Zanlıların çaldıktan sonra değişik yerlere sakladıkları 14 adet cep telefonundan 10’u bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sorguda hırsızlık zanlısı M.B.’nin 6 ay önce Konya Yarı Açık Cezaevi’nden firar ettiğini ve yakalanmamak içinde kardeşinin kimliğini kullandığını belirledi.

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