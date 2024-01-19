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Karaman’da 52 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

İHA İHA
19.01.2024 14:44 | Son Güncelleme:
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Karaman’da okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 52 bin öğrenci, karne alarak iki hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.

Karaman’da 52 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulama Anaokulunda eğitim gören öğrenciler karnelerini Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’in elinden aldı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Vali Sarıibrahim, karne dağıtımında öğrencilerle bir süre sohbet etti. Tatili her yönden verimli geçirmeleri için öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Sarıibrahim, tatil süresince mümkün olduğu kadar televizyon ve bilgisayar karşısında az zaman geçirerek, kitap okumanın ve açık havada oyunlar ile eğlenceli vakit geçirmenin önemini vurguladı. Törende öğrencilere karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.

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