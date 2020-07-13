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Karaman’da acil servis yoğun bakımı hizmete başladı

KARAMAN HABERLERİ  | 13.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapımı tamamlanan acil servis yoğun bakımı servisi hizmete açıldı.İl Sağlık Müdürü Dr.

Karaman’da acil servis yoğun bakımı hizmete başladı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapımı tamamlanan acil servis yoğun bakımı servisi hizmete açıldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, hizmete açılan acil servis yoğun bakımın da incelemelerde bulundu. Kurşun, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kazandırılan bu hizmetin yapım aşamasına katkı sağlayan başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Hilmi Ataseven’e, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet Tekin’e, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hasan Arslan’a, Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık’a, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ve Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser’e teşekkür etti.

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