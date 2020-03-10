YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da, belediye otobüs şoförlerine eğitim

Karaman’da, belediye otobüs şoförlerine eğitim

KARAMAN HABERLERİ  | 10.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi Kent Konseyi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı belediye otobüs şoförlerine, bilinçlendirme ve motivasyon eğitimi verdi.Belediye hizmetlerinde halkın memnuniyetini ön planda tutan Karaman Belediyesi, hizmet içi eğitimi seminerlerine devam ediyor.

Karaman Belediyesi Kent Konseyi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı belediye otobüs şoförlerine, bilinçlendirme ve motivasyon eğitimi verdi.
Belediye hizmetlerinde halkın memnuniyetini ön planda tutan Karaman Belediyesi, hizmet içi eğitimi seminerlerine devam ediyor. Bu bağlamda Karaman Belediyesi Kent Konseyi Trafik Meclisi tarafından belediye otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim veriliyor. İki hafta sürecek eğitimlerde şoförlere; Trafik Kuralları, Trafik Psikolojisi, Trafik Adabı, Meslek Etiği, Kent ve Hemşehricilik Bilinci gibi konularda bilinçlendirme ve motivasyon eğitimi verilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi tarafından ilk defa bu kadar kapsamlı ve detaylı bir eğitim verildiğini belirtti. Bu eğitimlerle hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Kalaycı, “Kent Konseyi ile birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı belediye otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim semineri düzenledik. Konusunda uzman akademik birimler tarafından şoförlerimize trafik kurallarından yolcularla iletişime kadar birçok farklı konuda eğitim verilecek. 20 Mart tarihine kadar devam edecek eğitimin sonunda hizmet kalitemizin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu programda emeği geçen Karaman Kent Konseyi Trafik ve Ulaşım Meclisine ve eğitim veren akademisyen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür eğitim seminerlerine belediyemizin diğer birimlerinde de devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci... Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci...
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Karaman Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:39
Sabah
06:58
Öğle
13:02
İkindi
16:21
Akşam
18:56
Yatsı
20:11

Karaman Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Vatan Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Vural Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Güneyyurt Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek

KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek

KMÜ’de seracılık programı açıldı

KMÜ’de seracılık programı açıldı

DSİ’den Karaman’a devasa yatırımlar

DSİ’den Karaman’a devasa yatırımlar

Ticari Araç İle Kamyonetin Çarpışma Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ticari Araç İle Kamyonetin Çarpışma Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.