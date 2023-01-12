Karaman'da bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

Olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Enes Gün'ün (21) cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından gencin cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Enes Gün'ün ailesi ve yakınları ile siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Öte yandan, Gün'ün olayda yaralanan annesi Ayşegül Gün'ün Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki telefoncuda, 10 Ocak'ta, Ayşegül Gün ile B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. B.D, bıçakla Gün ve iş yerinde bulunan oğlu Enes Gün'ü bıçaklayarak kaçmıştı. Enes Gün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, yakalanan B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

