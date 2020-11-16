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Karaman'da bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına 3 kişi tutuklandı

KARAMAN HABERLERİ  | 16.11.2020 19:47 | Son Güncelleme

Karaman'da bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına 3 kişi tutuklandı

Karaman'da bir kişinin kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bekir Erdoğan'ın (26) öldürülmesine ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, C.D, R.T. ve C.T'yi bir evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde 15 Kasım'da bir dairede arkadaşlar arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erdoğan kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

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