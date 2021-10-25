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Karaman'da bir kişi, tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı

25.10.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bir kişi, tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Tufan D. (24), aralarında husumet bulunan ve sosyal medyadan tartıştıkları kuzeni Emir Ö'nün (30) Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki evine gitti.

Evin önünde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan D, yanında getirdiği av tüfeğiyle Emir Ö'yü göğsünden yaralayarak kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emir Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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