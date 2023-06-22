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Karaman’da jandarmadan tarihi eser operasyonu

22.06.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde duyum aldı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde şüpheli R.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında satmaya çalıştığı 5 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bilezik ile 2 adet sikke ele geçirildi. Jandarma karakoluna götürülen R.Y., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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