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Karaman’da jeneratör yangını

KARAMAN HABERLERİ  | 15.05.2020 08:05 | Son Güncelleme

Karaman’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Erken Teşhis, Eğitim ve Tarama Merkezi’nin (KETEM) jeneratöründe çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Fenari Mahallesi.

Karaman’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Erken Teşhis, Eğitim ve Tarama Merkezi’nin (KETEM) jeneratöründe çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Fenari Mahallesi. 303. Sokak’ta bulunan KETEM binasının jeneratör odasında çıktı. Jeneratör odasından durumların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri jeneratörde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, jeneratörde maddi hasar oluştu.

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Merkez
Basak Eczanesi 15/05/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Çilingir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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