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Karaman’da kavşak düzenlemesi

KARAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 10:20 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi şehir merkezindeki kavşakları yeniden ele alarak daha kullanışlı ve trafiğe uygun hale getiriyor.Belediye ekipleri şehrin birçok noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karaman Belediyesi şehir merkezindeki kavşakları yeniden ele alarak daha kullanışlı ve trafiğe uygun hale getiriyor.
Belediye ekipleri şehrin birçok noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İbrahim Öktem Caddesindeki şehir mezarlığı girişinde bulunan kavşakta çalışma başlatan ekipler; kavşağı genişleterek ve dönel kavşak çalışması yaparak trafik akışını daha güvenli ve kullanışlı hale getiriyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten yetkililer, kavşak düzenleme çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde devam edeceğini bildirdi.

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