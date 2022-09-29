Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karaman'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Şeyh Şamil Mahallesi 1200 Sokak'ta evine giden Ali Bilgiç'e (61) plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarparak kaçtı.

Ağır yaralanan Bilgiç, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Konya'daki hastanede kurtarılamadı.

Kaçan sürücü aranıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz