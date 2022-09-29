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Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

29.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karaman'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Şeyh Şamil Mahallesi 1200 Sokak'ta evine giden Ali Bilgiç'e (61) plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarparak kaçtı.

Ağır yaralanan Bilgiç, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Konya'daki hastanede kurtarılamadı.

Kaçan sürücü aranıyor.

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trafik kazası Karaman yaya

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