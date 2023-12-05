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Karaman’da site bahçesindeki cip gece yarısı kurşunlandı

05.12.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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Karaman’da bir sitenin bahçesindeki cip, kimliği belirsiz kişilerce gece yarısı av tüfeğiyle kurşunlandı.

Karaman’da site bahçesindeki cip gece yarısı kurşunlandı

Olay, gece yarısı Abbas Mahallesi 415. Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı sitenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bahçede park halinde duran D.S.’ye ait cipe av tüfeğiyle bir el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar aracın arka camına isabet ederek delerken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde aracının kurşunlandığını gören D.S., durumu polise bildirdi. Adrese gelen olay yeri inceleme ekibi, kurşunlanan araç üzerinde delil çalışması yaptı. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalaya bilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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