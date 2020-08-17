Karaman’da şüpheli ölüm

Karaman’da bir kişi, yakınları tarafından tarlada ölmüş halde bulundu.

Olay, merkeze bağlı Erenkavak köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nohut tarlasına giden Ahmet Barlık’tan (58) haber alamayan yakınları tarlaya gitti. Barlık’ı tarlada hareketsiz bir şekilde bulan yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Barlık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şahsın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölüm olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

