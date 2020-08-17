YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da şüpheli ölüm

Karaman’da şüpheli ölüm

KARAMAN HABERLERİ  | 17.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Karaman’da bir kişi, yakınları tarafından tarlada ölmüş halde bulundu.Olay, merkeze bağlı Erenkavak köyünde yaşandı.

Karaman’da bir kişi, yakınları tarafından tarlada ölmüş halde bulundu.
Olay, merkeze bağlı Erenkavak köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nohut tarlasına giden Ahmet Barlık’tan (58) haber alamayan yakınları tarlaya gitti. Barlık’ı tarlada hareketsiz bir şekilde bulan yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Barlık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şahsın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ölüm olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İş adamı Özdağ’ın acı günüİş adamı Özdağ’ın acı günü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karaman Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:58
Öğle
12:56
İkindi
16:40
Akşam
19:44
Yatsı
21:07

Karaman Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Işık Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.