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Karantinada olması gereken aile kontrole takıldı

VAN HABERLERİ  | 05.12.2020 16:50 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalardan itibaren yapılan sıkı denetimlerde kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara ceza kesildi.Tatvan’ın giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında ise araçlar denetlendi.

Bitlis’in Tatvan’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalardan itibaren yapılan sıkı denetimlerde kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara ceza kesildi.
Tatvan’ın giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında ise araçlar denetlendi. Seyir halindeki araçlarda sokağa çıkmak için izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, izni olan araçların geçişlerine izin verdi. Kontrol noktalarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

"Karantinada olması gereken aile kontrole takıldı"
Yapılan kontroller sırasında K.S. isimli şahsa karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

“ATM’den para çekeceğim”
Kontroller sırasında bir vatandaşta para çekmek için evden çıktığını dile getirdi. Ekipler vatandaşı uyararak evine gönderdi. Yapılan denetimler ve kontroller de kurallara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Denetimlerin hafta sonu boyunca devam edeceği kaydedildi.

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