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Karantinadan çıkan Başkan Beyoğlu Bağlar’da vatandaşlarla buluştu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Eşi Dürdane Beyoğlu’nun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedbir amaçlı olarak evinde kendisini izole ettiren Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 14 günlük karantina sürecinden sonra ilk iş olarak mahalle ziyaretlerine çıkıp vatandaşlarla buluştu.AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, karantina sürecinden ilk iş olarak bundan önce yaptığı gibi esnaf ve vatandaşlar ziyareti gerçekleştirdi.

Eşi Dürdane Beyoğlu’nun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedbir amaçlı olarak evinde kendisini izole ettiren Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 14 günlük karantina sürecinden sonra ilk iş olarak mahalle ziyaretlerine çıkıp vatandaşlarla buluştu.
AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, karantina sürecinden ilk iş olarak bundan önce yaptığı gibi esnaf ve vatandaşlar ziyareti gerçekleştirdi. Bağlar’ın kalbi sayılan Dörtyol bölgesinde Nüket Coşkun, Girne, Gürsel ve Fatih caddelerine çıkarma yapan Başkan Beyoğlu, esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Beyoğlu, kentsel dönüşümde ilk etap çalışmalarının uygulanacağı Kaynartepe Mahallesinde de incelemelerde bulunarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanan kentsel dönüşüm projesi vardı. Bağlar’ın kurtuluşunun kentsel dönüşüm olduğunu belirten vatandaşlar, projenin onaylanmasından dolayı sevinçli olduklarını dile getirdi.

“Bağlar, modern bir şehir olacak”
Vatandaşların sorun ve taleplerini dikkatli bir şekilde dinleyen Beyoğlu, kentsel dönüşümde ilk etabın Kaynartepe Mahallesinde yapılacağını, ilçenin modern bir şehir yapısına dönüştürülmesini amaçlayan projenin aşamalı olarak eski Bağlar bölgesinin genelinde uygulanacağını kaydetti. İlk etabın 6 bin 500 insanın yaşadığı alanı ilgilendirdiğini, yaklaşık bin 300 yapının bu kapsama alınacağını ifade eden Beyoğlu, “Neredeyse 18 ay boyunca her gün bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızı çok özlemiştik. Bu nedenle karantinadan sonra ilk iş olarak kendileriyle buluştuk. Kentsel dönüşümün başlayacak olmasından dolayı vatandaşlarımız mutlu ve memnun. Halkın desteği tam. İnşallah bu güzel proje ile eski Bağlar bölgemiz, diğer şehirler gibi modern ve gelişmiş bir şehir haline gelecek” dedi.

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