YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Karaovalı kadınlar 8 Mart’ta sinema keyfi yaşadı

Karaovalı kadınlar 8 Mart’ta sinema keyfi yaşadı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.03.2020 00:34 | Son Güncelleme

Bodrum’un tarım ağırlıklı mahallesi Karaova’nın üreten kadınları, 8 Mart Kadınlar Günü’nde sinema keyfi yaşadı.Bodrum Belediyesi ve Cinemarine Sinemalarının destekleri ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk kez sinemaya giden Karaovalı kadınlar, gönüllerince eğlendi.

Bodrum’un tarım ağırlıklı mahallesi Karaova’nın üreten kadınları, 8 Mart Kadınlar Günü’nde sinema keyfi yaşadı.
Bodrum Belediyesi ve Cinemarine Sinemalarının destekleri ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk kez sinemaya giden Karaovalı kadınlar, gönüllerince eğlendi. Bodrum köylerinde yaşayan kadınlar sinemada “Eltilerin Savaşı” isimli Türk komedi filmini izledi. Belediye’nin tahsis ettiği araçlarla Mumcular ve Turgutreis mahallelerinden Bodrum merkeze gelen kadınları, fuayede Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel karşıladı.
Türkiye’de 8 Mart’ın bir kutlama değil anma etkinliği olduğunu söyleyen Çakaloğlu, “Bu anlamlı günde konuşacak ve tartışacak çok konumuz var. Biz birkaç saatliğine de olsa, kadınlarımızı mutlu etmek, onlara keyifli dakikalar yaşatmak için bu organizasyonu tertip ettik. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz” diye konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

Trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

Balıkesir’de trafik kazası 2 yaralı

Balıkesir’de trafik kazası 2 yaralı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Balıkesir'de ilçe kurultayına katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Balıkesir'de ilçe kurultayına katıldı

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Yeşilyurt Belediyesi’nden 5 noktaya güneş enerji santrali

Yeşilyurt Belediyesi’nden 5 noktaya güneş enerji santrali

Muğla Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:19
Öğle
13:22
İkindi
16:40
Akşam
19:15
Yatsı
20:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.