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Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu

MARDİN HABERLERİ  | 09.03.2020 10:40 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu.Mardin’in Mazıdağı ilçesinin yaz cenneti olarak bilinen ve yaz aylarında turistlerin gözdesi olan Karasu Çayı bölgede yağışların etkili olmasıyla birlikte su seviyesi eski haline ulaştı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı eski su seviyesine kavuştu.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinin yaz cenneti olarak bilinen ve yaz aylarında turistlerin gözdesi olan Karasu Çayı bölgede yağışların etkili olmasıyla birlikte su seviyesi eski haline ulaştı. Çok eski geçmişe sahip Karasu Çayının hiç böyle kurumadığını ve bölgeye sulama kuyuları gelmesiyle yaz aylarında kuruduğunu belirten vatandaşlar, kış aylarında ise eski seviyelerine kavuştuğunu söyledi. Karasu köyünde ikamet eden Yusuf Demir, "Yaz aylarında içinde hiç su kalmıyor. Çok eski geçmişe sahip Karasu Çayı bir kaç senedir böyle kurumaya başladı. Kuruma sebebi ise arazi sulama, kuyular ve yağışların azalmasıdır. Göksu Barajı’nı besleyen Karasu Çayının bu hale geleceği kimsenin aklından dahi geçmezdi" dedi.

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