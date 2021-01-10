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Karatay Belediyesi basın mensupları adına fidan dikti

10.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Karatay Belediyesi basın mensupları adına fidan dikti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına ağaçlandırma alanında basın mensupları için fidan dikti.Konya’daki tüm basın-yayın kuruluşlarında görev yapan çalışanlar adına Fevzi Çakmak Mahallesi Medcezir Sokak’taki alanda dikilen fidanlara çalışanların isimlerinin yazılı olduğu levhalar takıldı.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basın çalışanlarının 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, diktikleri fidanlar sayesinde bugünün anlam ve önemini ölümsüzleştirdiklerini ifade etti.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına ağaçlandırma alanında basın mensupları için fidan dikti.
Konya’daki tüm basın-yayın kuruluşlarında görev yapan çalışanlar adına Fevzi Çakmak Mahallesi Medcezir Sokak’taki alanda dikilen fidanlara çalışanların isimlerinin yazılı olduğu levhalar takıldı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basın çalışanlarının 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, diktikleri fidanlar sayesinde bugünün anlam ve önemini ölümsüzleştirdiklerini ifade etti. Gazetecilerin topluma önemli bir hizmet sunduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Bugünü daha anlamlı kılmak ve kalıcı hale getirmek amacıyla şehrimizde görev yapan basın mensupları için tahsis ettiğimiz ağaçlandırma alanında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla fidanlarımızı diktik. Bu projeyi hayata geçirerek aynı zamanda gelecek nesillere miras bırakmak üzere fidanları doğaya da emanet etmiş olduk. Her basın mensubumuz adına birer tane fidan dikerek hem basın mensuplarımız için hem de gelecek nesillerimiz için güzel bir hediye vermiş olduğumuza inanıyoruz. Bu vesileyle gece gündüz demeden milletimizin her bakımdan bilgilendirilmesi ve doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi basın mensupları adına fidan dikti

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