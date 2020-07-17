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Karatay Belediyesi kalitesini tescilleyecek

KONYA HABERLERİ  | 17.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yüksek performanslı, daha verimli ve kaliteli hizmet vermek amacıyla belediye personeline yönelik eğitimlerini sürdürüyor.Kalite Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Mükemmellik çalışmaları kapsamında da Karatay Belediyesi, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi” eğitimlerine başladı.Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda devam eden eğitimler, Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Konya Bölge Koordinatörü Fatih Sağdıç tarafından veriliyor.

Karatay Belediyesi kalitesini tescilleyecek

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yüksek performanslı, daha verimli ve kaliteli hizmet vermek amacıyla belediye personeline yönelik eğitimlerini sürdürüyor.
Kalite Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Mükemmellik çalışmaları kapsamında da Karatay Belediyesi, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi” eğitimlerine başladı.
Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda devam eden eğitimler, Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Konya Bölge Koordinatörü Fatih Sağdıç tarafından veriliyor. 6 gün sürecek eğitimler teorik ve pratik uygulama şeklinde gerçekleştiriliyor.
Verilen eğitimlerle Karatay Belediyesi, hizmetlerin ve süreçlerin kişilere bağımlı olmasından ziyade kurumsal sürece daha fazla özen gösterilecek. Eğitimler, belediyeye yapılacak tüm başvuruları ve verilen hizmetleri de çok daha yüksek bir kalite standardına kavuşturacak. Vatandaşların memnuniyetini arttıracak olan sürecin sonunda hizmeti sunan personel de aldığı eğitimlerle sürekli kendini geliştirebilecek. Eğitimlerin sonunda ise Karatay Belediyesi’ne “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi” verilecek.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her zaman vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya gayret ettiklerini belirterek verilen söz konusu eğitimlerle bunu pekiştireceklerinin altını çizdi.
Amaçlarının vatandaşı hizmet ve projelerin odak noktası haline getirerek kaliteli hizmetlerin devamını sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca, bunu da kalite anlayışı içerisinde yaptıklarını kaydetti.
Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizle olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek, onların tutum ve davranışlarını doğru anlamak, istek ve ihtiyaçlarına tam ve hızlı cevap verebilmek istiyoruz. Dolayısıyla ‘ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ bizim için son derece önemli. Personelimize verilen bu eğitimler sayesinde belediyemizin performansı artacak ve uluslararası düzeydeki aynı terminolojiyi kullanacağız. 6 gün sürecek eğitimler sonunda vatandaş ve çalışanlarımızın memnuniyetini çok daha fazla esas alacağız. Çalışmalarımız da bu belgeyle uluslararası standartlarda tescillenmiş olacak. Hizmetlerimizde toplam kalite yönetimi kültürü bizim için çok önemli. Bu süreçte görev alan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Karatay
Yıldırım Eczanesi
Karatay
Duru Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Sağlık Eczanesi
Selcuklu
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