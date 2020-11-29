YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Karatay’da sonbahar güzelliği

Karatay’da sonbahar güzelliği

KONYA HABERLERİ  | 29.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay ilçesi sonbaharla farklı bir güzelliğe kavuştu.Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri olan, her mevsim farklı yönüyle öne çıkan Karatay ilçesinde sarı, kahverengi ve kızıl tonları yansıtan farklı türdeki ağaçlar görsel şölen oluşturuyor.

Konya’nın merkez Karatay ilçesi sonbaharla farklı bir güzelliğe kavuştu.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri olan, her mevsim farklı yönüyle öne çıkan Karatay ilçesinde sarı, kahverengi ve kızıl tonları yansıtan farklı türdeki ağaçlar görsel şölen oluşturuyor. İlçedeki parklarda yaprakların sararıp dökülmesiyle ortaya renk cümbüşü de görülmeye değer. Hafta sonu şehrin gürültüsü ve stresinden kaçmak isteyenler bu eşsiz manzaraları kaçırmamak adına parklara ilgi gösteriyor. Ağaçların altında yapraklar arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkaranlar temiz havada kaliteli vakit geçirmenin fırsatını da kaçırmıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/

Konya Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:38
Öğle
12:43
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:59

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Bakır Eczanesi
Karatay
Samanyolu Eczanesi
Karatay
Elif Sevde Eczanesi
Selcuklu
Esra Ünal Eczanesi
Selcuklu
Rüzgar Eczanesi
Selcuklu
Sena Acar Eczanesi
Selcuklu
Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.