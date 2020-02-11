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Karayolları, Kuşadası çevre yolundaki eksikleri gideriyor

AYDIN HABERLERİ  | 11.02.2020 18:28 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuşadası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine çevre yolunun eksiklerini gidermek üzere çalışmalara başladı.2015 yılında tamamlanmadan kullanıma açılan ve bu nedenle de önemli sorunlara neden olan çevre yolunda başlayan çalışmalar, Kuşadalılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuşadası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine çevre yolunun eksiklerini gidermek üzere çalışmalara başladı.
2015 yılında tamamlanmadan kullanıma açılan ve bu nedenle de önemli sorunlara neden olan çevre yolunda başlayan çalışmalar, Kuşadalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Sesimize kulak veren ve çağrımızı karşılıksız bırakmayan Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çevre yolunda yaşanan sorunların giderilmesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yaptığı çağrı ve bulunduğu girişimler karşılık buldu. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, 2015 yılında açılan ancak sebep olduğu sorunlar nedeniyle eleştirilere konu olan Kuşadası çevre yolunun eksikliklerini gidermek amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yol kenarlarına yağmur suyu hattı, menfez, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım, toprak kayması riski bulunan alanlara ise istinat duvarı yapımına başlandı. Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yer alan ve kayma riski bulunan alanda ilk istinat duvarının inşası tamamlanırken 2 ayrı noktada daha duvar yapımı sürüyor. Nisan ayında tamamlanması hedeflenen çalışmalarla, yoğun yağışların ardından çevre yolunda yaşanan su baskınlarının önüne geçilmiş olacak. Öte yandan çevre yolu yayalar açısından daha güvenli bir hale gelecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın en önemli sorunlarının başında çevre yolunun geldiğini belirterek Karayolları tarafından başlatılan çalışmanın önemine dikkat çekti. Kuşadası halkının sesine kulak verdiği ve çağrıları yanıtsız bırakmadığı için Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “Çalışmaların tamamlanması ile özellikle yağışlı günlerin ardından kavşaklarda yaşanan su baskınlarının son bulmasını ve yayalarımızın can güvenliğinin sağlanmasını umuyoruz” dedi.

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