Karda kayan jandarma aracını özel idare ekipleri kurtardı

Türkiye’nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis’te mart ayının neredeyse bitmesine rağmen halen kentte kış çetin geçiyor. Bu kapsamda kar nedeniyle gerek trafik kazaları gerekse kayarak yoldan çıkma gibi olaylar yaşanıyor.

İl özel idaresinin karla mücadele ekipleri köy yollarının açılmasının yanı sıra yolda kalmış vatandaşlara da yardım ediyor. Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Yazıkonak Köyü yolunda kardan dolayı kayarak yoldan çıkan jandarmaya ait askeri aracı ve merkeze bağlı Bölükyazı Köyü yolunda yine kayarak yoldan çıkan bir vatandaşa ait kamyoneti özel idareye ait iş makinesi halat bağlayıp çekerek kurtardı.

Öte yandan Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) personelleri ise Bitlis-Tatvan karayolunda kara saplanan tırı kürekle olduğu yerden kurtardı.

