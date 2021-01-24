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Kardan koltuk yaparak çay keyfi sürdü

24.01.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde geçiren vatandaşlar, kardan değişik figürler yaparak günlerini geçiriyorlar.Yeni Mahalle Gültekinler semtinde oturan Cevdet Duman isimli vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasında zamanını evinin önündeki karla geçirdi.

Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde geçiren vatandaşlar, kardan değişik figürler yaparak günlerini geçiriyorlar.
Yeni Mahalle Gültekinler semtinde oturan Cevdet Duman isimli vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasında zamanını evinin önündeki karla geçirdi. Kar yığınlarından önce otomobil sonrada koltuk yapan Duman, yoğun bir çalışmanın ardından kardan yaptığı koltuğun üzerinde oturarak çay keyfi yaptı.
Evinin önünü güzel bir görüntüye kavuşturan Duman, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.

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