Kardemir "dar platina" üretimine başladı

Türkiye'de ithalat yoluyla tedarik edilen katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirerek otomotiv, savunma, makine imalat ve demir yolu sektörlerine yönelik hizmet sunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir), "dar platina" ile yassı çelik üretimine başladı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Ray Profil Tesislerinde bir süredir devam eden dar platina formunda yassı çelik deneme üretimlerini başarıyla sonuçlandırıldığı belirtilerek, 205-405 milimetre genişlik, 20-80 milimetre kalınlık aralığında ve 72 metre boya kadar üretilen dar platina ürünlerinin, müşteri taleplerine uygun olarak 6 ve 12 metre boylarında ticari pazara sunulduğu bildirildi.

Kardemir'in demir yolu rayı ve tekeri, ağır profil ve kalın kangal üretimlerinde Türkiye'nin tek üreticisi konumunda olduğu aktarılan açıklamada, fabrikalarının platina üretimine başlamasının yassı ürüne geçiş için de atılan ilk adım olarak görüldüğü, ağırlıklı olarak makine imalat ve kalıpçılık sektörlerinde kullanılan platina için 2020 yılında 25 bin ton üretim hedeflendiği, 520 milimetre genişliğe kadar platina üretimi için de deneme üretimlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.