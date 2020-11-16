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KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar’dan ziyaretler

KARABÜK HABERLERİ  | 16.11.2020 17:59 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamlarında ziyaret etti.Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar’dan ziyaretler

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamlarında ziyaret etti.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti. Vali Gürel ziyaretten ötürü Bayraktar’a teşekkür etti.
Bayraktar, Vali Gürel’in ardından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi ziyaret etti. Başkan Vergili, Bayraktara’a teşekkürlerini iletti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar’dan ziyaretler

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