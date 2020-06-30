KARDEMİR'de hedef dünyada "ilk 100"e girmek

AHMET ÖZLER - Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan, ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldığı için "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını taşıyan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), dünyanın ilk 100 demir-çelik şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

Temeli 1937'de atılan ve 2 yıl gibi kısa sürede faaliyete başlayan, 58 yıl boyunca devlet teşekkülü olarak faaliyetlerini sürdürdükten sonra 1994 yılında ekonomik önlemler planı kapsamında özelleştirilen KARDEMİR, yaptığı milyarlarca dolar yatırımla birçok uzun mamulde Türkiye'nin tek üreticisi oldu.

Otomotiv ve savunma sanayisine kattığı ürünlerle ürün yelpazesini genişleten KARDEMİR, işletmeye aldığı ve alacağı yeni yatırımlar ile yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesine yaklaştı.

Demir yolu rayı ve ağır profil üretiminde tek milli marka olan KARDEMİR, ülkenin stratejik yatırımlarından biri olan demir yolu tekerini de üretti.

KARDEMİR, dünyada üretilen yaklaşık 1,8 milyar ton yıllık çelik üretimi içinde yaklaşık 38 milyon ton ile yer alan Türkiye'ye, 2,5 milyon ton üretimiyle önemli katkı sağlıyor.