Karesi Türk kültürüne ışık tutacak

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte Karesi Belediyesi’nin Proje Alanlarını gezerek incelemelerde bulundular. Başkan Orkan’dan projelerle ilgili bilgi alan konsey üyeleri, projelere dair görüş ve önerilerini de paylaştılar.

Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Karesi Belediyesi’nin proje alanlarında incelemelerde bulundu. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın da katıldığı inceleme gezisinde Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol ile Yürütme Kurulu üyeleri projeler hakkında bilgi aldılar. Yıldırım Beyazıt İmarethanesi’nden (Eski Ziraat Odası taş binası) başlayan gezide Atatürk Evi (Vilayet Müzesi) inşaat alanı, Akademi Lise ve Kuva-yi Milliye Müzelerinin (Tarihi Balıkesir Lisesi) alanları incelendi.

Başkan Orkan: “Ortak akla değer vermeye devam edeceğiz”

Proje alanlarını inceleme gezisinde yapılacak çalışmalarla ilgili Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine bilgiler veren, görüş ve önerileri dinleyen Başkan Orkan, Karesi Belediyesi’nin ortak akla değer verdiğini söyledi. Karesi Belediyesi’nin yeni projelerle, kent kimliğini önplana çıkarmayı hadeflediğini belirten Başkan Orkan, “Gerçekleştireceğimiz projelerin ortak akla dayanarak yapılması ve sürdürülebilir olmasını önemsiyorum. Karesi Kent Konseyi üyelerimiz ile birlikte proje alanlarımızı inceleyerek gerçekleştireceğimiz çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Karesi Türk kültürüne ışık tutuyor

Karesi’nin Türk kültürüne ışık tutan yapılara sahip olduğunu ifade eden Başkan Orkan,

“Karesi ilçesi tarihi, doğası, kültürü ve sanatıyla kimlikli bir kent olan Karesi, Balıkesir’in merkez ilçesidir. Balıkesir tarihinin en önemli eserlerinin yeraldığı ilçemiz, Karesi Bey Türbesi, Zağnos Paşa Camisi, Tarihi Saat Kulesi, Alaca Mescid’i, Kuva-yi Milliye Müzesi ile hem tarihi dönüm noktalarına evsahipliği yapmış, hem de Türk Kurtdereli Mehmet Pehlivanı, Şamlı Panayırı, Değirmenleri, Zeybeği, el dokuması halılarıyla Türk kültürüne ışık tutmaktadır. Bizde bu tarihi kimliğe yenilerini eklemeyi planlıyoruz. Adalet ve eşitliği ilke edinerek kaliteli ve çözüm odaklı uygulamalar gerçekleştirme misyonuyla, huzur ve mutluluk içerisinde yaşanılan bir kent oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunları yaparken temel değerlerimizden de vazgeçmiyoruz” diye konuştu.

