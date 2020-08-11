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Karesi’de pandemi denetlemesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Covid-19 tedbirleri kapsamında Karesi’de Vali Hasan Şıldak’ın katılımıyla semt pazarı ve işyerlerinde denetimler gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı’nın “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı Covid-19 denetimleri Karesi’de de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Covid-19 tedbirleri kapsamında Karesi’de Vali Hasan Şıldak’ın katılımıyla semt pazarı ve işyerlerinde denetimler gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı Covid-19 denetimleri Karesi’de de gerçekleştirildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen denetimler Atatürk Mahallesi’nde kurulan Karizma Semt Pazarı’nda başladı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlar korona virüse karşı uyarılırken, maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı.
Denetimler sonrası açıklamada bulunan Başkan Orkan, “Ülkemizde pandemi ile ilgili gerçekleştirilen yoğun denetimlerin ikincisini Valimiz Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve Kaymakamımız Abdulkadir Demir’in katılımlarıyla gerçekleştirdik. Kontrollü sosyal hayat döneminde en önemli üç kural Maske Mesafe ve Temizlik, lütfen hepimizin sağlığı için bu 3 kurala hassasiyetle uyalım. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyorum” dedi.
Pandeminin tehlikesi hakkında bilgi verilirken, Vali Şıldak ile birlikte Başkan Yılmaz, Kaymakam Demir ve Başkan Orkan, Paşalanı Mahallesi’nde bulunan Çengel Caddesi üzerindeki esnafa yapılan denetimlere de katıldı. Denetimler kapsamında Balıkesir esnafının yoğun olarak bulunduğu Çarşı merkezinde de ekipler tarafından denetimler sürdürüldü. Denetimlerde Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri de görev aldı.

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