Kariyer Merkezi, paydaşlarla buluşmaya devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, sivil toplum kuruluşları ile buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok başkanlığında yapılan son toplantı ile kurumların belediyeden beklentileri ve yapılabilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişi bulunuldu.

Sivil toplum kuruluşları ile buluşma etkinliklerini sürdüren Kariyer Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok başkanlığında yapılan son toplantı ile kurumların beklentilerini aldı. Kurumların, Büyükşehir Belediyesi’nden beklentileri ve yapılabilecek işbirliklerine yönelik konular, gerçekleştirilecek konsept toplantılarda ele alınacak.

Kariyer Merkezi kurumlar ile Büyükşehir arasında köprü vazifesi görüyor

Genel Sekreter Tok, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kurumlar arası iletişime ve kenti birlikte yönetme kültürüne büyük önem verdiğini ifade ederek, Kariyer Merkezinin kurumlar ile Büyükşehir Belediyesi arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti. Tok, Mersin için yararlı olan bütün projelere destek vereceklerini, kurumlar ile yüz yüze görüşerek bürokrasiyi en aza indirmek istediklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Harp, Mersin Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, İçmimarlar Odası Mersin İl Temsilcisi Burçin Köksal’ın katıldığı toplantıda, Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, gerçekleştirdikleri çalışmalar konusunda bir sunum yaptı. Özada, Kariyer Merkezi koordinasyonunda kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulunun amacı ve kurumsal yapısı hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, katılımcıların görüş ve önerilerine geniş yer verildi.

