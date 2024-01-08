Karla kaplanan Murat Kanyonu dronla görüntülendi

İlçe merkezinin batı kısmında yer alan ve içerisinden geçen Murat Nehri'nden adını alan kanyon, şelaleleri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Yer yer 50 metre derinliğe yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan kanyon, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlayan kilometrelerce uzunluğa sahip olan kanyon, kışın da karla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğa tutkunları kanyon çevresinde zaman geçirip fotoğraf çekti.

Karla kaplı görüntüsüyle güzel manzara sunan Murat Kanyonu, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntüledi.

Doğa tutkunu Emel Turgut, AA muhabirine, Bursa'dan geldiğini ve kanyonu çok beğendiklerini söyledi.

Bölgenin doğal güzelliklerini gezdiklerini belirten Turgut, "Burayı çok sevdik. Her taraf kar altında ve fotoğraflarımızı çektik. Buraya tekrar gelmek isteriz. Çok keyifli zaman geçiriyoruz. İnsanları ve doğası çok güzel. Manzara harika, diyecek hiçbir şey yok. Sadece soğuk bizi etkiliyor, onun dışında her şey çok güzel." dedi.

