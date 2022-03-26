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Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

26.03.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun yağışla ekiplerin karla mücadele çalışması da devam ediyor.

İlçede yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ilçede, kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Karlıova Belediyesi Personel Şefi Önder Bingöl, "Operatör arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımız sabırlı olsun, bütün yolları açacağız." diye konuştu.

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