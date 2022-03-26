Karlıova'da kalınlığı 2 metreyi aşan karla mücadele çalışmaları sürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun yağışla ekiplerin karla mücadele çalışması da devam ediyor.

İlçede yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ilçede, kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Karlıova Belediyesi Personel Şefi Önder Bingöl, "Operatör arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımız sabırlı olsun, bütün yolları açacağız." diye konuştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz