Kars Antlaşması'nın önemi konferansta ele alındı

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Kafkas Üniversitesi ve Nahcivan Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kars Antlaşması'nın Tarihteki Önemi" konulu konferans, imzalandığı Kars'ta gerçekleştirildi.

Kars Belediyesi tarafından tadilat çalışması yapılarak hizmete sunulan Aynalı Köşk'te düzenlenen konferansa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Elburs İsayev, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, programda yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı'nın birinci yıl dönümü ile 29 Eylül 1855'te Kars Zaferi'nin kazanılması nedeniyle Sultan Abdülmecid tarafından Kars'a Gazilik Madalyası verilişinin 166'ncı yıl dönümünü kutladı.

Kars'ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve stratejik önemine değinen Öksüz, "Tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyası, dünyanın en pahalı topraklarıdır. Asya steplerinden yola çıkılarak, Ani'nin fethi ve Malazgirt Zaferi'nden bu yana binlerce yıldır her karışı için ağır bedeller ödenmiş bu topraklar, kan verilerek, can verilerek vatan yapılmıştır." dedi.

Öksüz, 43 yıl Rus işgalinde kalan Kars'ın 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldığını anımsatarak, "Kars'ın kurtuluşu, düşmana karşı topyekun mücadele veren Türk halkına büyük moral olmuştur. Milli Mücadele döneminin ilk zaferlerinden olan Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu, Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasındaki en büyük etkenlerden de birisi olmuştur. Kars, Birinci Cihan Harbinin Kuzey Kafkas cephesidir ve bu nedenle dağlarında, platolarında, bu kutsal topraklarda on binlerce şehidimiz yatmaktadır." diye konuştu.

1918 -1921 arasında Anadolu topraklarına yeni bir oluşum başladığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmaya başladığını vurgulayan Öksüz, şunları dile getirdi:

"Bu geçiş sürecinde birçok devlet TBMM ile anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmaların bir tanesi Kafkas devletleri ile yapılan Kars Antlaşması'dır. 1921 Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Dostluk Antlaşması, başlığını taşıyan ve 13 Ekim 1920'de bugün valilik binası olarak kullandığımız binada imzalanan Kars Antlaşması, özellikle yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için çevresindeki devletleri birbirine yakınlaştıran ve Türkiye'nin doğu sınırını korunmasında oldukça etkili olan bir antlaşmadır. Antlaşmaya göre Türkiye'nin doğu sınırı çizilmiş, doğu cephesi kapanmış, doğu sınırı ile ilgili herhangi bir sıkıntı kalmamıştır. TBMM'yi Doğu Cephesi'nde en çok uğraştıran Ermeni sorunu da ortadan kaldırılmıştır. Birbiriyle bağlantılı bir süreç sonunda imzalanan Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmalarının, bugün 'Ermeni Sorunu' ve bu çerçevede dillendirilen iddialarının cevaplandırması bakımından başvurulması gereken en temel hukuki kaynaklar olduğunu söyleyebiliriz."

Vali Öksüz ve beraberindekilerin Kars Antlaşması Sergisini gezdiği programda, Nahçıvan Radyo ve Televizyon Kurumunun hazırladığı "Kars Antlaşmasının 100. Yılı Belgeseli" izlendi.

