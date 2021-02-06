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Kars Çayı’nın buzu ikince kez çözüldü

06.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Her yıl Kasım ayında yüzeyi buz tutan Kars Çayı’nın buzları bu yıl ikinci kez çözüldü.Kars’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi donan Kars Çayı’nın buzlarını çözdü.

Her yıl Kasım ayında yüzeyi buz tutan Kars Çayı’nın buzları bu yıl ikinci kez çözüldü.
Kars’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi donan Kars Çayı’nın buzlarını çözdü. Kentte günü birlik değişen hava sıcaklığı vatandaşları şaşırtırken, kent merkezinde geçen ve bir hafta öncesine kadar tamamen buzla kaplı olan Kars Çayı çözülen buzla birlikte coşkuyla akıyor.
“ İki kez dondu, çözüldü”
Kars Çayı’nın iki kez donarak çözüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Bu yıl hava çok değişken seyrediyor. Bir hafta eksi 20 derece soğuk oluyor, sonra hava ısınıyor. Bu yıl Kars Çayı iki kere dondu ve çözüldü. Normalde Nisan ve Mayıs ayında çözülmesi gerekiyor. Ancak bu yıl erken çözüldü” dediler.
Öte yandan son günlerde Kars’ta etkili olan sıcak bir hafta önce yağan karı da eritirken, kentte kış yüksek kesimlerde etkiliyor.

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