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Kars İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

KARS HABERLERİ  | 12.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kars İl İstihdam Kurulu Ocak ayı olağan toplantısı, Vali Türker Öksüz başkanlığında gerçekleştirildi.Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda 12 madde karara bağlanarak onaylandı.Toplantıya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu asil üyelerinden Kars Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili/ Vali Yardımcısı Zafer Yiğit, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cemalettin Güven, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.

Kars İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

Kars İl İstihdam Kurulu Ocak ayı olağan toplantısı, Vali Türker Öksüz başkanlığında gerçekleştirildi.
Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda 12 madde karara bağlanarak onaylandı.
Toplantıya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu asil üyelerinden Kars Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili/ Vali Yardımcısı Zafer Yiğit, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cemalettin Güven, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erdoğan Kaygın Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Sedat Başpınar, İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Oktay Güven, Kars Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkan Vekili Ayhan Nebioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TİSK) Mevlüt Dülger, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (HAK-İŞ) Barış Üstebay, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TÜRK-İŞ) Dinçer Yılmaz ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Şerife Sıttıka Ertaş, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, İl Tarım ve Orman Müdür V. Mehmet Uluman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acar, Organize Sanayi Bölge Müdürü Filiz Çalış ve Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Namık Akça katıldı.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Başkanı Kars Valisi Türker Öksüz’ün açılış konuşmasının arından 12 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.

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