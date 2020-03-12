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Kars ve Ardahan'da memleketlerine gitmek isteyen öğrencilerin bilet telaşı

KARS HABERLERİ  | 12.03.2020 22:12 | Son Güncelleme

Bilet bulamayan aynı istikamette gidecek bazı öğrenciler, bir araya gelerek minibüs kiraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Kars ve Ardahan'daki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firması yazıhaneleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Kars'ta Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri, "koronavirüs" tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi kararının ardından memleketlerin gitmek için seyahat firmalarının internet sitesinden bilet almak istedi.

Söz konusu firmaların internet sitesinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle sitelere erişemeyen öğrenciler bu kez Faikbey Caddesi'ndeki firmalarının yazıhanelerine akın etti.

Uzun kuyrukların oluştuğu caddede öğrenciler bilet alabilmek için adeta yarıştı. Bazı öğrenciler bilet bulurken bazıları da bulamadan ayrılmak zorunda kaldı.

Bu arada bilet bulamayan ve aynı istikamette giden bazı öğrenciler ise bir araya gelerek minibüs kiraladı.

- Ardahan

Ardahan'da otobüs firmalarındaki sistemsel sorun nedeniyle zaman zaman aksaklıkların yaşandığı bildirildi.

Bir firmanın yetkilisi Vedat Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemde yoğun talep nedeniyle sorun yaşandığını söyledi.

Taleplere cevap vermekte güçlük çektiklerini anlatan Özgür, "Durumun böyle olacağı belliydi, şu an bilet almak isteyenlere yanıt veremiyoruz, çünkü sistem kilitlendi. Birden yüklenme olunca bu durum ortaya çıktı." dedi.

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bilet kuyruğu Kars

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