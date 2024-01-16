YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu

Kars yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu

16.01.2024 14:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars kış mevsimiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. her gün yüzlerce turist kentin önemli kültürel ve tarihi yerlerini geziyor.

Kars yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu

Kars özellikle Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasının ardından yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Gerek Turistik Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleri aracılığıyla Kars’a gelenlerin ilk görmek istedikleri yer yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü oluyor.

Çıldır Gölü’ne gelen vatandaşlar burada atlı kızaklarla buz üzerinde kaymanın keyfini çıkarıyor. Çıldır’ın meşhur sarı balığından da tadan vatandaşlar, daha sonra Ani Ören Yerini geziyor.

Kars’ta yaklaşık 4-5 gün konaklayan vatandaşlar, Kars Kalesi, Harakani Türbesi, bedesten, tarihi taş köprü ve hamamları gezerek rehberleri aracılığıyla tarihi yerler hakkında bilgi alıyorlar.

Kars’ta vatandaşların son uğrak yerleri ise sırasıyla Harp Tarihi Müzesi, Kars Müzesi ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip Peynir Müzesi’ni ziyaret ediyorlar.

Kars’da dolu dolu 5 gün geçiren misafirler, Kars Mutfağı’nda kendileri için hazırlanan bir birinden lezzetli yöresel yemeklerin tadına bakıyor, Kafkas ekibinin gösterisiyle Kars gezilerini sonlandırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdıSu şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdı
Kulübede çıkan yangın korkuttuKulübede çıkan yangın korkuttu
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi Gaziantep'te sürüyorŞanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi Gaziantep'te sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 16 Ocak Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:22
İkindi
14:50
Akşam
17:12
Yatsı
18:36

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Salı

Karabağ eczanesi
Sarikamis
Kafkas eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.