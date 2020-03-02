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Karslı miniklerden Mehmetçiğe klipli destek

KARS HABERLERİ  | 02.03.2020 16:28 | Son Güncelleme

Karslı miniklerden Mehmetçiğe klipli destek

Kars'ta minik öğrenciler, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla klip çekti.

Kağızman ilçesindeki Güneidi köyü ilkokulunda öğrenim gören minik öğrenciler, kamera karşısına geçerek ellerine aldıkları "Bahar Kalkanı Yanınızdayız" yazılı pankartla Mehmetçiğe seslendi.

Minik öğrenciler, Türk bayrağı önünde çektikleri klipte, kahraman Mehmetçiğe "Asker ağabey, cesaretli olduğunuz, herkes uyurken nöbet tuttuğunuz, hiçbir şeyden korkmadığınız, bayrağa sahip çıktığınız, sayenizde okula geldiğimiz, annemizi koruduğunuz, hainlere korku saldığınız için sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadeleriyle seslendi.

Öğrencilerin mesajlarına, okul idarecileri ile öğretmenler de destek verdi.

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