YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta 2 düzensiz göçmen yolcu minibüsünde yakalandı

Kars'ta 2 düzensiz göçmen yolcu minibüsünde yakalandı

27.12.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta 2 düzensiz göçmen yolcu minibüsünde yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 2 düzensiz göçmen yolcu minibüsünde yakalandı.

Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kars-Iğdır kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, bir yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde yurda kaça yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Dağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı'na tırmanıp şehitleri anıyorDağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı'na tırmanıp şehitleri anıyor
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:23
Öğle
12:14
İkindi
14:33
Akşam
16:54
Yatsı
18:20

Kars Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Nakı Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Nakı Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.