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Kars’ta 4 köy karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 17.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı.Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı, Çilehane, Akören, Kuloğlu ve Çengilli köyleri karantinaya alınırken, köylere giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı, Çilehane, Akören, Kuloğlu ve Çengilli köyleri karantinaya alınırken, köylere giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişlerinde görevlendirilen jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışa izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Çilehane, Akören, Çengilli ve Kuloğlu köyleri karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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