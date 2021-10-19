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Kars'ta, Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında bir astsubay gözaltına alındı

19.10.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta, Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında bir astsubay gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kars'ta bir astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte düzenlenen operasyonda bir muvazzaf astsubay yakalandı.

Gözaltına alınan astsubayın Kars'taki işlemleri sonrası soruşturmanın yürütüldüğü Balıkesir'e gönderileceği öğrenildi.

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